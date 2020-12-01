تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020- نايل سات وعربسات

يبحث الكثير من الناس عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على نايل سات وعربسات، حيث يتصدر في البحث عنه محركات البحث، لا سيما أن القناة تبث فيديوهات مسلية وترفيهية تجذب الأطفال ويقتضون وقتا طويلا في متابعة برامجها.

وتترك قناة طيور الجنة أثرا كبيرا على الأطفال ويتابعها الكبار والصغار، لأنها تحتوي على فيديوهات تناسب الجميع، إلى جانب تنوع قنواتها طيور بيبي الخاصة بفئة الصغار وتهتم بالمحتوى الخاص بها من ترفيه وتعليم واناشيد وطنية تجذب الاطفال وتأخذ وقتًا كبيرًا من يومهم، لا سيما في ظل استمرار تفشى فيروس كورونا.

الآن تردد قناة طيور الجنة الجديد

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تردد قناة طيور الجنة الاخبارية، حيث سيكون بمقدوركم ادخال تردد قناة طيور الجنة على النايل سات وعربسات حيث نقدم لكم اليوم باقة من تردد النايلسات, القمر الصناعي نايل سات 2020 قناة طيور الجنة.

نشأة طيور الجنة والتردد الجديد 2020

وتعتبر قناة طيور الجنة قناة فضائية متخصصة بالأطفال، بدأت انطلاقها في عام 2008 عبر القمر الصناعي نايل سات، وتميزت ببرامجها واغانيها المختلفة التي تهم فئة الأطفال وتناسب الأجواء العائلة، ويمكن الاعتماد عليها في ترك امام التلفاز ليشاهدها، لان محتواها مناسب للأطفال.

واسس خالد مقداد قناة طيور الجنة والذي نشأ في دولة الكويت ويحمل الجنسية الأردنية، كما أنه من أصل فلسطيني مسلم ومتزوج من مروة حماد والتي تشارك في بعض الفيديوهات مع اطفالها، كما يوجد له 5 أبناء وهم: المعتصم بالله مقداد، الوليد مقداد، جنى مقداد، إياد مقداد وجاد مقداد.

ادخل تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات وعربسات

وهناك يمكنك ضبط تردد قناة طيور الجنة بنفسك على تلفاز، ومتابعة احلى الأصوات والفيديوهات المتنوعة، ومشاهدة القناة بجودة عالية ودقة كبيرة، وصوت نقي خالي من التشويش، من خلال الترددات المرفقة أدناه.

تردد مباشر قناة طيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة على قمر النايل سات.

التردد: (11315).

الاستقطاب: (عمودي).

معدل الترميز: (27500).

الاتجاه: (3/4).

ويمكنك أيضا اضافة التردد التالي وهو تردد قناة طيور الجنة الجديد:

القمر: (نايل سات).

التردد: (11391)

معدل الترميز: (27500).

معدل التصحيح: (6/5).

اضبط تردد قناة طيور الجنة 2020 على العرب سات

وسنرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة طيور الجنة على قمر العرب سات وهو:

التردد: (11310).

معامل تصحيح الخطأ: (3/ 2).

معدل الترميز: (30000).

ومن البرامج التي تبثا قناة طيور الجنة، برنامج اسم ومعنى، وبرنامج بيت الحج، برنامج ست البيت الصغيرة، إلى جانب برنامج صوتك كنز، إضافة إلى العديد من الاغاني والاناشيد المميزة مثل، أغنية المكعبات, وماما جابت بيبى، وأغنية شد الحبل، ويوم ميلادك، وانشودة قمر سيدنا النبي.

تردد قناة طيور الجنة 2020

تردد قناة طيور الجنة نايل سات: 11310. تردد قناة طيور الجنة عرب سات: 11632.

الاتجاه: افقي.

معدل الترميز: 27500.

وهنا نصل بكم إلى نهاية مقالنا في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية حول تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع اطفالكم.