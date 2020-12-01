كورونا فلسطين :16حالة وفاة و2536 إصابة جديدة بفيروس

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 16 حالة وفاة و2536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1032 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة في الضفة الغربية " الخليل (3)، نابلس (3)"، و9 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالة وفاة في مدينة القدس.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت على النحو التالي: الخليل (82)، جنين (91)، نابلس (156)، طولكرم (14)، رام الله والبيرة (84)، طوباس (46)، سلفيت (49)، قلقيلية (17)، أريحا والأغوار (7)، مدينة القدس (81)، قطاع غزة (405).

وقالت: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 77.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 21.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (226)، نابلس (336)، بيت لحم (199)، قلقيلية (80)، رام الله والبيرة (187)، جنين (145)، أريحا والأغوار (11)، سلفيت (110)، طولكرم (124)، طوباس (47)، ضواحي القدس (77)، قطاع غزة (815)، مدينة القدس (179).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 64 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 13 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.