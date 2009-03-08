كاتب: معسكر اليسار الإسرائيلي مُني بنكسة شديدة بعد أن أنقلب أنصاره عليه في الانتخابات

فلسطين اليوم-وكالات

كشف كاتب إسرائيلي، معروف بموافقه الداعمة لحزب "ميرتس" اليساري، النقاب عن تحوّل وصفه "بالخطير" لأنصار أحزاب اليسار، مشيراً إلى ان مئات الآلاف منهم قرروا في خلال الانتخابات الأخيرة وفي اللحظة الأخيرة التصويت لصالح حزب "كاديما" بزعامة تسيبي ليفني، التي قاد حزبها الحرب ضد غزة.

وقال الكاتب الإسرائيلي عاموس عوز إن معسكر اليسار الإسرائيلي قد مُني بنكسة شديدة خلال الانتخابات الأخيرة بعد أن غيّر مئات الآلاف من أنصاره في اللحظة الأخيرة مواقفهم وانقلوا على الحزب.

وأضاف عوز في حديث للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن "حكومة وحدة وطنية برئاسة بنيامين نتانياهو قد تنجح"، دون أن يستبعد دعمه لها إذا ما قبل نتنياهو بمبدأ الدولتين للشعبين إزاء الفلسطينيين، حسب قوله.