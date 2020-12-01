السماك: الحكومة أعدت خطة شاملة والنظر بقرار الإغلاق الخميس القادم

أكد النائب الأول لرئيس لجنة المتابعة الحكومية بغزة موسى السماك، اليوم الثلاثاء 1/12/2020، أن الخميس المقبل سيتم النظر في قرار الإغلاق الشامل لقطاع غزة على خلفية تفشي فيروس كورونا، لافتاً إلى أن الحكومة أعدت خطة للإغلاق الشامل مدتها لا تقل عن أسبوعين.

وأوضح السماك في تصريح لإذاعة صوت الأقصى، أن الإغلاق الشامل مرتبطٌ بقضيتين أساسيتين: الأولى/ تفشي حالة الوباء وزيادة الأعداد بشكل كبير وخاصة الوفيات منها، والثانية/ مقدرة وزارة الصحة على توفير الاحتياجات اللازمة من خلال لجنة المتابعة وكل المفردات الأخرى في العمل الحكومي.

ووجه السماك حديثه للمواطنين: "لا تكونوا ضحية للشائعات ولا تخافوا من حالة الإغلاق من عدمه فقد يكون هناك إغلاق شامل أو جزئي أو تقطيع بين المحافظات، والمطلوب السيطرة على الحالة الوبائية وتسطيح المنحنى الوبائي وتقليل الأعداد وهذا الذي تخطط له الحكومة."

ودعا، أبناء شعبنا إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية وضرورة المحافظة على التباعد وارتداء الكمامة ومنع التجمهر في المناسبات والتجمعات العامة.

وأضاف: "إذا التزم المواطنون بتعليمات وزارتي الصحة والداخلية يقينا فإننا لن نذهب إلى الإغلاق الشامل"

وشدد على أن اللجنة لديها خطة جاهزة من الداخلية وتم تشكيل لجان متخصصة لها للتعامل مع الميدان حال فرض الإغلاق الشامل.

ولفت إلى أن نقص الموارد المالية لها أثر كبير على مقدرة الحكومة في مواجهة الوباء.

وأوضح السماك، أن التحدي الأكبر الذي تواجهه وزارة الصحة هو نقص الأكسجين السائل وتم توفيره بفضل الله، وخلال أيام سيعمل نظام تحويله من سائل إلى بخار بعد صيانة بعض المعدات نتيجة وجود إشكالية فنية فيها.

وأشار إلى أن احتياجات وزارة الصحة كبيرة، وهناك نقص بنسبة 45 % من المستلزمات والأدوية الأساسية في مخازن الوزارة.