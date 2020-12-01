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الشيخ :لقاءات القمة الفلسطينية المصرية والاردنية لصياغة موقف عربي موحد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:49 - 01 ديسمبر 2020
حسين الشيخ حسين الشيخ
تقارير
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أكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الثلاثاء 1/12/2020 ان لقاءات القمة الفلسطينية- الأردنية- المصرية تشكل ركيزة أساسية في استراتيجية عمل مشتركة تجاه قضايا المنطقة ومتطلبات وجوب جهد عربي مشترك يشكل نواة في صياغة موقف عربي موحد يدافع عن المصالح الحيوية للأمة

 وقال الشيخ خلال تغريده له على تويتر ان تم الاتفاق على خطة عمل تحاكي التطورات السياسية وتلطيف الأجواء في العلاقات العربية وتجاوز الخلافات

ويشار الى ان رئيس السلطة محمود عباس بدء جولة عربية لأول مرة منذ عدة أشهر في بدأت بالأردن لتتبعها زيارة الى القاهرة ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالأمس .

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