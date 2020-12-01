مزهر: لابد من إعادة بناء المؤسسات الوطنية والتحلل من كافة اتفاقيات اوسلو

أكد جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الثلاثاء 1/12/2020 ، ان الجبهة الشعبية تتمسك بالوحدة باعتبارها خيار استراتيجي لابديل منه وجعل مستخرجات الأمناء العامين مرجعية وطنية لإدارة الصراع .

وشدد مزهر خلال اللقاء الوطني للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تحت عنوان:" تطورات المشهد الفلسطيني" ان اولى اولوياتنا اعادة بناء المؤسسة الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير وضمان شمولية وتمثيل الفلسطيني بما يتطلب اجراء انتخابات شاملة ومتكاملة على اسس تشاركية .

وطالب مزهر بالبدء فوراً بعقد اجتماع عاجل للأمناء العامين في القاهرة لإنهاء الانقسام والاتفاق على استراتيجية ناظمة ، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة وفقا لما تم الاتفاق عليه مطالباً بضرورة تظافر الجهور للتحلل من اتفاقيات اوسلوا والتزاماتها الاقتصادية والسياسية لإنجاز المصالحة وانهاء المصالحة .

وقال هناك تراجع وتسويف وإعلان حالة من الفشل في ملف المصالحة والذي يعتبر هام لإحباط المؤامرات التي تواجه القضية الوطنية.