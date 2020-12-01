الأسيرة الجريحة طقاطقة تدخل عامها الأخير في سجون الاحتلال

دخلت الأسيرة أمل طقاطقة (25 عاما) من بلدة بيت فجارجنوب بيت لحم، والمحكومة بالسّجن 7 سنوات، عامها السابع على التوالي والأخير في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة طقاطقة في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2014، بعد أن أطلقت عليها النار، وأصابتها بست رصاصات في الصدر والخصر ويدها وقدمها اليسرى، وخلال فترة اعتقالها الأولى خضعت لعدة عمليات جراحية في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي.

وما تزال الأسيرة طقاطقة تعاني جرّاء الإصابات، خاصة أن إحدى الرصاصات استقرت في صدرها، وهناك خطورة على حياتها في حال تم استئصالها.

يُشار إلى أن الأسيرة طقاطقة تقبع في معتقل "الدامون" إلى جانب رفيقاتها الأسيرات