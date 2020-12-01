وكالة الأناضول تختار صورة للمصور "أشرف أبو عمرة" لتصويت العام 2020

اختارت وكالة الأناضول التركية، صورة التقطها المصور الصحفي أشرف أبو عمرة بأنها الصورة الوحيدة من قطاع غزة، لمسابقة وتصويت "صور العام" 2020 من بين صور أبرز الأحداث التي جرت خلال 2020 في فئات "الأخبار" و"الحياة" و"الرياضة" والتي تفتتحها اليوم الثلاثاء 1/12/2020.

ويظهر في الصورة التي التقطها أبو عمرة مجموعة من الشبان يمارسون الرياضة على شاطئ بحر غزة في خضم أزمة فيروس كورونا والإجراءات التي تتخذ من قبل الجهات الحكومية لمحاولة السيطرة على تفشي الفيروس.

ويأتي اختيار الصورة ضمن اختيارات تصويت جمهور الوكالة التركية تحت مسمى "صور العام" والتي تشمل عرض 76 صورة من 750 ألف صورة ملتقطة من أنحاء العالم، حيث يشارك في التصويت كبار المسؤولين الأتراك يتقدمهم الرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولين العرب وشخصيات سياسية ونجوم من عالم الفن والرياضة.

وسيجري اختيار "صور العام" في 3 فئات، هي "الأخبار" و"الحياة" و"الرياضة"، من بين صور التقطها مراسلو الأناضول ومصوروها.

التصويت الذي يجري منذ 2012، سيشمل 76 صورة اختيرت من بين حوالي 750 ألف صورة ملتقطة في تركيا ودول عدة، مثل الصين وتشيلي ولبنان وإيران وسوريا واليونان واسكتلندا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وليبيا والهند وكولومبيا وفلسطين.

وكل عام يشارك في التصويت المتاح باللغتين التركية والإنجليزية، كبار المسؤولين الأتراك، يتقدمهم الرئيس رجب طيب أردوغان.

كما يشارك في التصويت شخصيات سياسية ونجوم من عالم الفن والرياضة.

وسيتم التصويت اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً (6:00 ت غ) على 31 صورة من فئة الأخبار و30 من فئة الحياة، و15 من فئة الرياضة.

ويستمر التصويت الذي شارك فيه العام الماضي 279 ألف شخص، لغاية 31 ديسمبر/ كانون الأول عبر الرابطين

https://photovideorate.aa.com.tr/Photo?categoryid=3#gallery-8?p=5695







