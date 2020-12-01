لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يعتقل 9 صحفيين ويبعد آخرين عن الأقصى

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" انتهاكاتها المتعمدة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، رغم القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

وسجلت لجنة دعم الصحفيين، خلال التقرير الشهري لحالة الحريات الصحفية في شهر نوفمبر / تشرين ثاني2020، عدة انتهاكات بحق الحريات الإعلامية والصحفيين منها (46) انتهاكاً اسرائيلياً، و(7) حالات من الانتهاكات من قبل جهات داخلية فلسطينية، عدا عن تسجيل أكثر من ( 12) حالة من الانتهاكات من قبل شركات مواقع التواصل الاجتماعي، لمواقع وصفحات وحسابات الصحفيين الشخصية ونشطاء، وذلك في اطار محاربة المحتوى الفلسطيني وطمس جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

انتهاكات إسرائيلية

وزادت الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال شهر نوفمبر / تشرين ثاني 2020 المنصرم من خلال اعتقال واحتجاز واستدعاء قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد( 9) من الصحفيين، وهم اعتقال الصحافية بشرى الطويل، الصحفي عبد العفو زغير مرتين استدعاء واحتجاز، وطاقم تلفزيون فلسطين المكون من خمسة أشخاص، وكرستين ريناوي، فيما تم إبعاد(2) من الصحفيين بحق الصحفي عبد العفو زغير عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، والصحفي عنان نجيب لمدة ستة أشهر.

فيما أصدرت محكمة الاحتلال تمديد وتأجيل اعتقال وتجديد اعتقال اداري وإصدار حكم عدد( 6) حالات بحق الصحفيين المعتقلين: وهم تمديد اعتقال عبد الرحمن ظاهر -وأفرج عنه لاحقاً-، والصحفي أحمد أبو صبيح تأجيل حكم مرتين، وإصدار قرار اعتقال اداري لكل من الصحافية بشرى الطويل لمدة أربعة أشهر، ومحمود عياد لمدة 6 أشهر، وإصدار قرار بالسجن الفعلي للصحفي المعتقل مجاهد مرداوي لمدة عشرة أشهر.

كما سجل التقرير تعرض أكثر من ( 3) من الصحفيين في الضفة المحتلة للاعتداء بالرصاص والقنابل الغازية والقاء الحجارة عدا عن الركل والدفع من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال تأديتهم مهامهم الإعلامية، عرف منهم الصحفيان حازم بدر، وأمير شاهين.

في حين منعت قوات الاحتلال الصحفيين من ممارسة عملهم المهني في تغطية انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين والتي سجلت عدد( 11 ) حالة منع من التغطية ، واحتجاز وتحطيم كاميرا ومعدات وبطاقات هوية لعدد(6) من الصحفيين، كما جدد الاحتلال قرار منع عدد (1) لعمل تلفزيون فلسطين في القدس والداخل المحتل لمدة 6 أشهر إضافية وللمرة الثالثة توالياً.

وعن المداهمات والاقتحامات لمنازل الصحفيين سجلت التقرير (1 )حالة مداهمة لمنزل الصحفي رائد أبو رميلة والعبث بمحتويات منزله، فيما تم تسجيل(2) حالة تهديد وتحذير من ممارسة العمل بالسجن والإبعاد.

وفي إطار مضايقات الاحتلال للصحفيين الاسرى في سجون الاحتلال سجل التقرير عدد(3) حالات تم خلالها عمليات نقل من سجن لآخر بعد تثبيت الحكم الفعلي عليه عدا عن اجراء تحقيقات قاسية معهم بهدف تقديم لائحة اتهام ضدهم على خلفية عملهم الصحفي، في حين تم فرض غرامة مالية لعدد(2) من الصحفيين بحق الصحافية كرستين ريناوي، ومجاهد مرداوي.

محاربة المحتوى الفلسطيني

وفي محاولة لاجتثاث الرواية الفلسطينية وشطب كل ما يتعلق بفلسطين، تفرض مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي قيوداً ظالمة على المحتوى الفلسطيني، بضغوط من الاحتلال الإسرائيلي، حيث سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خلال تقرير شهر نوفمبر / تشرين ثاني2020 أكثر من (12) حالة انتهاك لحذف حساب للصحفيين ومنع من النشر، كان من ضمنها استهداف منصة تويتر عشرات الحسابات لصحفيين ووكالات إعلامية بحجة انتهاك معايير وشروط الخدمة.

انتهاكات داخلية فلسطينية

وعلى صعيد، الانتهاكات الفلسطينية الداخلية، سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين عدد(7) من الانتهاكات خلال شهر نوفمبر/تشرين ثاني 2020، 3 في الضفة المحتلة، و3 في غزة ، تمثلت في استدعاء النيابة العامة برام الله الصحافية فاتن علوان والتحقيق معها، وتأجيل جلسة عدد(3)، وهم الصحفيين نائلة خليل ورامي سمارة ورفض المحكمة طلب اسقاط الدعوة، وتأجيل جلسة المعتقل في سجون الاحتلال الصحفي طارق أبو زيد.

فيما سجلت اللجنة في غزة (2) حالة استدعاء لصحفيين، وتأجيل جلسة صحفي آخر.