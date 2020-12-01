انخفاض سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 1/12/2020

تشهد اسعار صرف الدولار الامريكي في لبنان انخفاضاً اليوم الثلاثاء 1/12/2020 ، حيث كانت الاسعار في السوق السوداء على النحو التالي الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

تراجع الدولار في السوق السوداء بمقدار 100 ليرة.

وتراوح متوسط سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 8100 و8200 ليرة، مقابل 8250 ليرة أمس.

وأمس تراجع الدولار 50 ليرة، كما تراجع أمس الأول أيضا بنحو 30 ليرة.

البنك المركزي

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة.

ولايطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.