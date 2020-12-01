أبو هولي : صرف راتب كامل لموظفي "الاونروا" الأحد القادم عن شهر 11

أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير د. احمد أبو هولي اليوم الثلاثاء 1/12/2020 ، ان الاونروا ستصرف رواتب كامل لموظفي الاونروا يوم الأحد القادم بعد استقراض مبلغ مالي من الأمم المتحدة .

وقال ابو هولي خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان المفوض العام للأونروا قام بإقتراض 40 مليون دولار من الامم المتحدة ليتسنى تغطية رواتب الموظفين عن شهر 11 ، موضحاً ان صبر الموظفين واصراراهم على عدم الانتقاص من حقوقهم ساعدت على انتهاء ازمة رواتب شهر 11 وصرفها كاملة .

وبين أبو هولي انه يتم الاعداد حالياً لمؤتمر المانحين في شهر آذار القادم ، موضحاً ان سبب التأخير واختيار شهر آذار لإعطاء وقت لتغيير في الادارة الامريكية ولا تكون أزمة شبيهة كما حدثت في 2020.