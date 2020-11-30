سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء الموفق 1 ديسمير 2020

سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية ، اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020 ، ارتفاعًا ملحوظًا ، حيث عانت الليرة السورية منذ سنوات من انهيار كبير في قيمتها المتداولة بفعل الحرب الدائرة والمستمرة منذ ثماني سنوات .
وفي هذه المقالة التي وفرها موقع فلسطين اليوم سنتعرف معًا صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأجنبية ، وما زالنا نتابع كافة التطورات التي تطرأ على الليرة السورية من الارتفاعات والانخفاضات حيث تشهد العملة السورية اضطرابات حادة منذ سنوات .
وشهدت الليرة السورية العديد من الإضرابات خلال تداولها في البورصة السورية وصلت إلى حد الانهيار في بعض الأحيان .
كما أن الدولة السورية تعيش في أزمة اقتصادية شبة منهارة بفعل ما ذكرنا في الأعلى ، فضلاً عن العقوبات القاسية التي فرضتها وزارة الخزانة الامريكية على الدولة السورية تحت حجج واهية .
نستعرض لكم أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية في دمشق اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020 :
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار :
شراء 2610
مبيع 2630
سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو :
شراء 3121
مبيع 3150
سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:
شراء 334
مبيع 338
سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي :
شراء 694
مبيع 702
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني :
شراء 3686
مبيع 3723
ارتفاع ثاني للّيرة السورية مقابل الدولار وبقية العملات :
سعر صرف الليرة السورية أمام بقية العملات في مدينة إدلب :
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار:
شراء: 2540
مبيع 2560
سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:
شراء 325
مبيع: 329
سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:
شراء 675
مبيع 685
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني:
شراء 3587
مبيع 3623
سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو:
شراء 3037
مبيع 3066
وسجّلت الليرة السورية انخفاضاً في العجز التجاري في شهر يوليو/ تموز الماضي بنسبة 11.11% إلى نحو 461 مليون دولار، مقارنة مع العجز التجاري في شهر يونيو/ حزيران الماضي، البالغ نحو 518.6 مليون دولار.
وبحسب موقع "هاشتاغ سورية"، أكد على تراجع العجز التجاري في سورية بنسبة 11% خلال شهر يوليو/تموز الماضي، إلى نحو 461 مليون دولار.