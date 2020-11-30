سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء الموفق 1 ديسمير 2020

سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية ، اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020 ، ارتفاعًا ملحوظًا ، حيث عانت الليرة السورية منذ سنوات من انهيار كبير في قيمتها المتداولة بفعل الحرب الدائرة والمستمرة منذ ثماني سنوات .

وفي هذه المقالة التي وفرها موقع فلسطين اليوم سنتعرف معًا صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأجنبية ، وما زالنا نتابع كافة التطورات التي تطرأ على الليرة السورية من الارتفاعات والانخفاضات حيث تشهد العملة السورية اضطرابات حادة منذ سنوات .

وشهدت الليرة السورية العديد من الإضرابات خلال تداولها في البورصة السورية وصلت إلى حد الانهيار في بعض الأحيان .

كما أن الدولة السورية تعيش في أزمة اقتصادية شبة منهارة بفعل ما ذكرنا في الأعلى ، فضلاً عن العقوبات القاسية التي فرضتها وزارة الخزانة الامريكية على الدولة السورية تحت حجج واهية .

نستعرض لكم أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية في دمشق اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020 :

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار :

شراء 2610

مبيع 2630

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو :

شراء 3121

مبيع 3150

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء 334

مبيع 338

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي :

شراء 694

مبيع 702

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني :

شراء 3686

مبيع 3723

ارتفاع ثاني للّيرة السورية مقابل الدولار وبقية العملات :

سعر صرف الليرة السورية أمام بقية العملات في مدينة إدلب :

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار:

شراء: 2540

مبيع 2560

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء 325

مبيع: 329

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء 675

مبيع 685

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني:

شراء 3587

مبيع 3623

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو:

شراء 3037

مبيع 3066

وسجّلت الليرة السورية انخفاضاً في العجز التجاري في شهر يوليو/ تموز الماضي بنسبة 11.11% إلى نحو 461 مليون دولار، مقارنة مع العجز التجاري في شهر يونيو/ حزيران الماضي، البالغ نحو 518.6 مليون دولار.

وبحسب موقع "هاشتاغ سورية"، أكد على تراجع العجز التجاري في سورية بنسبة 11% خلال شهر يوليو/تموز الماضي، إلى نحو 461 مليون دولار.