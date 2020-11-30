سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 1/12/2020

واصل الدولار الامريكي تراجعه أمام الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، 1/12/2020 في السوق السوداء اللبنانية لليوم الثالث على التوالي، حيث انخفض سعر الدولار بنحو 100 ليرة لبنانية، في حين تتجه البلاد لاتخاذ اجراءات تتعلق بتخفيف الاغلاق بسبب وباء كورونا.

وجاء سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء اللبنانية بمتوسط 8100 و8200 ليرة، مقابل 8250 ليرة.

أما في البنك المركزي اللبناني، فقد استقر سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة.

البنوك

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.