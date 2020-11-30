اليابان تكشف عن روبوت لإنقاذ السياحة المتضررة من "كورونا"

كشف مجلس الوزراء اليابان، اليوم الاثنين، عن روبوت جديد عملاق يمكنه السير وتحريك ذراعيه بأريحية تامة.

وتأمل الحكومة اليابانية، في أن يساعد الروبوت على تنشيط قطاع السياحة المتضرر من وباء كورونا.

وأوضح مجلس الوزراء، أن الروبوت (جاندام) صمم ليحاكي شخصية في مسلسل الرسوم المتحركة الياباني (البدلة المتنقلة جاندام)، وفق رويترز.

وأشار إلى ان الروبوت الجديد يبلغ طوله 18 مترا، فيما سيكون محور اهتمام منطقة (جاندام فاكتوري يوكوهاما) السياحية.

كاتسونوبو كاتو، رئيس أمناء مجلس الوزراء الياباني: قال "آمل أن يؤدي هذا إلى تحفيز الطلب على السياحة وتنشيط المناطق المحلية".

وأضاف كاتو، "أريد أن يتعامل اليابانيين مع مساع كهذه" في ظل انتشار فيروس كورونا.