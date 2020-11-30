حماس ترحب بتصريحات الرئيس السيسي حول المصالحة

رحب طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس ببيان الرئاسة المصرية الذي صدر في أعقاب لقاء الرئيسين المصري والفلسطيني، والذي أكدت فيه الرئاسة المصرية على استمرار جهود مصر الشقيقة في تخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة، وصولًا إلى إنهاء معاناة الحصار بما يعكس طبيعة العلاقة الراسخة بين مصر وشعبنا الفلسطيني والأهل في غزة.

كما رحب النونو بتأكيد مصر على استمرار الجهود من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية.

و قال: "نؤكد تجاوبنا في الماضي والحاضر مع هذه الجهود المقدرة لتحقيق وحدة شعبنا وإنهاء الانقسام وبناء المرجعيات القيادية والوطنية والسياسية على أساس الشراكة في الإدارة والقرار.

و كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم الاثنين، برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في القاهرة حيث تمت مناقشة مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.