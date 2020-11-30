سعر صرف اللّيرة التركية أمام الدولار والعملات الاجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020

سعر صرف اللّيرة التركية أمام الدولار الامريكي وبقية العملات اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020 ، وسجلت الليرة التركية تراجعًا في وقت تفرض فيه الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على الدولة تحت حجج واهية وهو ما اثر على تداول الليرة بشكل كبير .

وفي هذه المقالة ، لقد وفرنا لحضراتكم سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار وبقية العملات وهي اليورو ، والجنية الإسترليني والدرهم الاماراتي والدينار الكويتي والليرة السورية والرياض السعودي والقطري ، وهو على النحو التالي .

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار :

مبيع: 7.8275

شراء: 7.8213

سعر صرف الليرة التركية مقابل اليورو :

مبيع: 9.3641

شراء: 9.3561

سعر صرف الليرة التركية مقابل الجنيه الإسترليني :

مبيع: 10.4531

شراء: 10.4405

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدرهم الإماراتي :

مبيع: 2.1265

شراء: 2.1254

سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية (الشمال السوري) :

شراء: 326

مبيع: 330

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدينار الكويتي :

مبيع: 25.6212

شراء: 25.5138

سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال السعودي :

مبيع: 2.0826

شراء: 2.0816

سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال القطري :

مبيع: 2.1422

شراء: 2.1381

ويعاني المستثمرين من انخفاض سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار وبقية العملات جراء العوامل التي تحدثنا عنها في العلا ، وهو ما اثر على الاستثمار ، في حين تركز الحكومة التركية كل جل همها على حماية الليرة التركية من الانهيار .

كما أن ازمة كورونا لها تأثير واضح على العملة الوطنية التركية ، حيثُ قررت الحكومة فرض مرارًا الاغلاق الشامل وإغلاق الرحلات الجوية وتعليق السياحة وغيره من الإجراءات التي كانت سببًا في تراجع الليرة .

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان جاء بموازاة، بعدما أقدم عليها البنك المركزي التركي، وهي رفع سعر الفائدة إلى 15% في 19 من نوفمبر الحالي .

هذال الاجراء الجديد التي تشهده كافة أنجاء مدن ومدن تركيا انعكس في ذلك الوقت على سعر صرف الليرة التركية، والتي وصلت إلى حاجز 7.5 واستقرت عليه لأيام .

ووصل سعر الفائدة في سبتمبر 2018 إلى 24 بالمئة . وكان سببًا في جعل المدخرين بالعملة المحلية يهربون من أسواق الاستثمار المباشر، ويكدسون أموالهم لدى المصارف.