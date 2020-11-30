اضبط تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة bein sports HD الجديد 2021 على الأقمار الصناعية عرب ونايل وسهيل سات ، حيث حققت القناة المشهورة نسبة مشاهدات عالية في الفترة الأخيرة بسبب جودة محتواها في بث المباريات المحلية والعالمية بما فيها دوريات أوروبا ، ويتابع ملايين الاشخاص الفضائية من كافة انحاء الدول العربية والإسلامية .

ونشرنا لكم تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة 2021 الجديد ، ونالت القناة اعجاب الملايين ، حيث تبث وتنقل الأحداث الرياضية والمباريات الهامة عبر تقنية اتش دي عالية الدقة .

وتنقل قناة بي ان سبورت المفتوحة أيضًا مباريات كأس العالم للأندية، حديثًا قامت مجموعة قنوات بي ان سبورت بنقل مباراة السد القطري ضد مونتيري المكسيكي في الدور الثاني التي انتهت بفوز الفريق المكسيكي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين للسد .

ونقلت أيضًا مباراة الهلال السعودي ضد الترجي الرياضي التونسي ، والتي انتهت بفوز الزعيم بهدف نظيف ، لذلك تتميز قناة بي ان سبورت الرياضية بقوة بثها الرياضي .

وتستضيف قناة بي ان سبورت المفتوحة محللين رياضيين للحديث عن اخبار المباريات والسيناريوهات المتوقعة قبل وبعد المباراة ، وعن أداء اللاعبين والمدربين لخوض اللعبة ، كل هذا يتم في استوديو التحليلي الخاص بالقناة .

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2021 على القمر الصناعي نايل سات :

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 12765

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 3/2

البث مفتوح

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2021 على القمر الصناعي عرب سات :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11566

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معامل تصحيح الخطأ : 4/3

البث مفتوح

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2021 على القمر الصناعي سهيل سات :

القمر الصناعي : سهيل سات

التردد : 11566

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : افقي

معامل تصحيح الخطأ : 3/2

البث مفتوح

القناة: قناة bein sports HD.

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2021 على القمر الصناعي بوت سات :

القمر الصناعي: يوتلسات.

التردد: 11054.

القطبية: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

مفتوح

موقع قنوات بي أن سبورت الرياضية الرسمي :

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