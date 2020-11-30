تعليق الدوام في عدد من مدارس الضفة الغربية بعد اكتشاف حالات كورونا

أعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم، مساء اليوم الاثنين، تعليق الدوام في مدرسة بنات جمال عبد الناصر الثانوية في المدينة يوم غد الثلاثاء (24 ساعة)، بسبب فيروس "كورونا".

وذكرت المديرية، في بيان صحفي، أن هذا الإجراء يأتي لتعقيم المدرسة ومتابعة الحالة الوبائية فيها، بعد اكتشاف إصابات بالفيروس.

و في سلفيت، أعلن المحافظ عبد الله كميل، تعليق الدوام في عدد من مدارس المحافظة، بسبب فيروس "كورونا"، بعد التشاور مع مدير عام مديرية التربية والتعليم ومدير الصحة في المحافظة.

وأوضح كميل في بيان صحفي، أنه تم تعليق الدوام في ذكور حارس الثانوية لمدة 14 يوما، وتعليق دوام شعبتين في مدرسة ذكور بديا الأساسية العليا 14 يوما، ودوام مدرستي بنات قراوة بني حسان الثانوية وبنات ياسوف سكاكا الثانويةلـ24 ساعة إلى حين ظهور نتائج فحص الكادر والمخالطين.

كما تقرر تعليق دوام شعبة الثالث (أ) في مدرسة مسحة الأساسية المختلطة للفحص، وتعليق دوام شعبة الثامن (أ) في مدرسة بنات مسحة الثانوية للفحص، وتعليق دوام شعبة الخامس (أ) في مدرسة ذكور سلفيت الأساسية العليا لحين ظهور نتائج فحص المخالطين.

من جهتها أعلنت مديرية التربية والتعليم في بلدة قباطية جنوب جنين، تعليق الدراسة في ثلاث مدارس للبنات من صباح الغد وحتى نهاية الأسبوع، بالتنسيق مع لجنة الطوارئ في المحافظة حفاظا على سلامة الطالبات والهيئات التدريسية.

وأفاد مدير تربية قباطية محمد زكارنة بأنه تم تعليق الدوام في مدارس بنات جبع الثانوية ، وبنات عجة الثانوية ، وبنات مسلية الثانوية، بعد تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا.