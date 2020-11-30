أحدث التطورات بشأن أزمة المولدات التجارية في قطاع غزة

دعا النائب العام ضياء الدين المدهون، اليوم الاثنين، أصحاب المولدات إلى ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الحكومية، واستيفاء سُلفة من المواطنين بدل استهلاك الكهرباء، خلال فترة الدراسة، بما لا يزيد عن 2.5 شيكل.

ونبه المدهون، إلى ان الحكومة ستلاحق كل من يخالف قرار اللجنة الحكومية لمتابعة أزمة المولدات الكهربائية, وسنتعامل بحزم وصرامة بحق المخالفين وفق الإجراءات والأصول القانونية.

من جهته، قال رئيس اللجنة الحكومية لمتابعة أزمة المولدات أ.موسي السماك، إنّ "قرب الانتهاء من الدراسة الواقعية المعمقة لتفاصيل الأزمة، طبقا لما تم الاتفاق عليه بين اللجنة وأصحاب المولدات التجارية".

واكد السماك، ان "اللجنة الفنية ستنتهي من أعمالها منتصف شهر ديسمبر الجاري.

وأوضح انه سيتم تحديد تكلفة الكيلوات، وسيُحال المخالفين للاتفاق للنيابة العامة، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وأشار السماك، إلى أن اللجنة الحكومية ستوضِّح للرأي العام ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج وتوصيات واجبة التطبيق، عبر تصريحات من رئاستها تصدر قريباً.