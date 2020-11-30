قوات الاحتلال تجبر مقدسيًا على هدم منزله ذاتيًا

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مقدسيًا على هدم منزله ذاتيا بقرية جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن قوات الاحتلال أجبرت المواطن المقدسي فواز عبده على هدم منزله ذاتيا بقرية جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة.

ويضطر بعض المقدسيين بهدم منازلهم بأنفسهم، حتى لا تحملهم سلطات الاحتلال، تكاليف الهدم الباهظة، في حال أقدمت هي على هدمها.

وشرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظات الأولى لاحتلالها القدس عام 1967، باتباع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه الفلسطينيين المقدسيين.

ويهدف الاحتلال لإحكام السيطرة على مدينة القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.