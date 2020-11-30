إليك تردد قناة العراقية التربوية الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات ، وتحظى القناة العراقية بأهمية بالغة عند أولياء الأمور وطلبة المدارس في متابع المنهاج التربوية لاسيما مع استمرار جائحة كورونا التي انعكست تداعياتها على التعليم الوجاهي في الدولة منذ أشهر ويعود ذلك إلى عدة اسباب سنتعرف عليها في هذه المقالة .

وفي هذه المقالة التي وفرها موقع فلسطين اليوم ، وضعنا لكم تردد قناة العراقية التربوية الجديد 2021 ، حيث تزايدت عمليات بحث المواطنين عنها خاصة على موقع جوجل الشهير لضبط التردد على شاشة التلفاز ومشاهدة أوقات ممتعة عليها .

وحققت قناة العراقية التربوية مشاهدات عالية تجاوزت الملايين في اليوم الواحد ، وهذا يشير إلى قوة وجودة المحتوى التربوية التي تبثه القناة لمشاهديها في التعلم والتعليم وشرح المناهج .

وتشرف وزارة التربية العراقية على قناة العراقية التربوية، إذ تعمل على التركيز بالعملية التعليمية التربوية، وتقديم متنوع التوضيحات التعليمية، عبر اطلاق بثها على الساتلايت النايلسات.

وفي الماضي ، أعلنت وزارة التربية تحديث تردد قناة العراقية التربوية بالإشعار العلني عن نشر وإشاعة القناة عن طريق القناة الخاصة لها على YouTube، إذ ينهي استكمال الفديوهات المصورة لايف.

تأسيس قناة العراقية التربوية :

وفي مايو 2003 كان أول بث لـ قناة العراقية التربوية على التردد نايل سات ، بهدف المساعدة على تحصيل الطلاب لدروسهم، فهي قناة حكومية تعليمية متخصصة .

وأتاحت وزارة التربية العراقية في عام 2012 قناة العراقية التربوية على منصة اليوتيوب الشهيرة، من أجل أن يتمكن الطلاب والطالبات مشاهدة الشروحات التفصيلية للدروس مرات عديدة وفي أي وقت.

وتطورت القناة مؤخرًا بعد ظهور فيروس كورونا العالمي ومدى تأثيره على التعليم الوجاهي، لتكون قادرة على القيام بدورها كمنصة تعليمية تخدم ملايين الطلاب والطالبات.

تردد قناة العراقية التربوية على القمر الصناعي نايل سات :

القمر الصناعي: نايلسات.

التردد: 12563.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: H.

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