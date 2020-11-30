الحكومة الفلسطينية توضح بشأن ما سيتم تسديده من مستحقات الموظفين

أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين أن وزارة المالية ستقرر نسبة ما سيتم تسديده من مستحقات الموظفين على ضوء ما سيتم استلامه من أموال المقاصة.

و قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، خلال جلسة للحكومة اليوم إنه سيتم ما يتم الحصول عليه من اموال المقاصة للموظفين والأسر المحتاجة والقطاع الخاص والبنوك.

و كلف مجلس الوزراء وزير المالية شكري بشارة للتنسيق مع محافظ سلطة النقد للاتفاق على النسب التي ستقتطعها البنوك من مستحقات الموظفين، على أن تتم الاقتطاعات بصورة عادلة تراعي الظروف المالية التي عاشها الموظفون خلال الأشهر الماضية.

كما اعلن مجلس الوزراء أنه سيتم شراء 50 ألف جرعة من تطعيم الإنفلونزا، كما سيتم العمل للحصول على مليوني جرعة من لقاح (كورونا).