الأوقاف تغلق مسجدين في الجنوب وتعيد افتتاح آخرين في الوسطى

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، اليوم الاثنين، أنها اغلقت مسجدين بمحافظتي رفح وخانيونس، واعادت فتح مسجدين بالمحافظة الوسطى.

وأوضحت الأوقاف، خلال الإيجاز الخاص بفتح وإغلاق المساجد، أنها أغلقت مسجد احمد بن حنبل في رفح، وآمنة بنت روقة في خانيونس، واعادت فتح مسجدين وهما البركة، وأبو ذر الغفاري في دير البلح.

اليوم، أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن تسجيل 5 حالات وفاة "748" اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 2484 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت زارة الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية في المستشفى 346 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 126 حالة.

وبين وزارة الصحة ان عدد حالات التعافي 450 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين 20646 اصابة ، منهم 9226 حالة نشطة

واجمالي المتعافين 11318 حالة ، وارتفاع الوفيات لـ102 حالة .