صحة رام الله تتسلم 21 جهاز تنفس اصطناعي من منظمة الصحة العالمية

أعلنت وزارة الصحة برام الله، مساء اليوم الاثنين، أنها تسلمت 21 جهاز تنفس اصطناعي من منظمة الصحة العالمية، في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت الصحة، أن دعم الصحة العالمي يأتي استمرارا لدعم المنظمة الكبير لوزارة الصحة، حيث سيتبع هذه الأجهزة 20 جهازا آخر سيتم إرسالها إلى مراكز الوزارة في قطاع غزة.

وأكدت الوزيرة، د. مي الكيلة، أن هذا الدعم ساهم بشكل كبير في التخفيف من آثار جائحة كورونا على المواطنين والمرضى وعلى القطاع الصحي الذي واجه ضغطاً كبيراً على مراكزه خلال الجائحة.

وأشادت د. الكيلة بالعلاقات المتينة بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، شاكرة مدير مكتب المنظمة في فلسطين د. جيرالد روكنشواب على جهوده الحثيثة وتعاونه مع وزارة الصحة.