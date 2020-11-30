تردد القناة السادسة TV6 الجزائرية

أعلنت المؤسسة العمومبة للتلفزيون الجزائري مؤخراً، إطلاق قناة جديدة اسمتها بالقناة السادسة، TV6، و التي تأتي ضمن باقة التلفزيون الجزائري.

و تقدم قناة TV6، محتوى ترفيهي منوع، كالأفلام الوثائقية و المسلسلات، التي وفقاً للمؤسسة فإنها تساعد المواطنين على قضاء وقتهم في الحجر المنزلي.

كما ستقدم القناة السادسة TV6، مجموعة من الأفلام والمسلسلات الفكاهية الجزائرية والأفلام والمسلسلات الأجنبية، بالاضافة الى مباريات كروية للمنتخب الوطني لكرة القدم من خلال برنامج "تاريخ وأمجاد".

كما ستبث القناة بالإضافة إلى ذلك "مسرحيات وبرامج ومنوعات من إنتاج التلفزيون الجزائري وبرامج اجتماعية ودينية"، مشيرة أن ترددات القناة هي "ألكومسات: التردد 12240، أفقي 3000-4/3، و E7WA التردد 11680، أفقي 27500-4/3"

تردد قناة السادسة الجزائرية 2020 :-

القمر الصناعي نايل سات

11680

H

27500