ما حقيقة وجود تعديل وزاري في الحكومة المصرية؟

نفت مصادر مصرية مطلعة، ما يتردد حول وجود تعديل وزاري في الفترة الراهنة، مع توجيه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال المصادر، إن الحكومة مستمرة في أداء عملها بشكل طبيعي، وأنه لا يوجد أي تعديل وزاري في الوقت الراهن، سواء كان "تعديل محدود"، أو "موسع".

ووصفت المصادر ما يتردد في شأن "التعديل الوزاري المزعوم"، بأنه "محض شائعات"، مؤكدة أن الأكاذيب والشائعات التي يروجها البعض لإثارة البلبلة في الشارع المصري لن تلقي قبولاً من جانب المصريين، أو تحدث حالة من البلبلة داخل الوزارات والجهات الحكومية، نظراً لما يمتلكه المواطن من وعي يجعله يميز "الأخبار الحقيقية"، و"المزيفة".