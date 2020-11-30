داخلية غزة توقف 4 مخالطين بسبب اختراقهم الحجر المنزلي

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، أن لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي أوقفت أربعة مُخالفين من المصابين بفيروس كورونا والمخالطين، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أن الموقفين الأربعة قد خرقوا إجراءات الحجر المنزلي.

وأكدت أنها أحالت الاربعة إلى مركز حجر "أصداء" بخانيونس، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم.

اليوم، أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن تسجيل 5 حالات وفاة "748" اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 2484 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت زارة الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية في المستشفى 346 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 126 حالة.

وبين وزارة الصحة ان عدد حالات التعافي 450 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين 20646 اصابة ، منهم 9226 حالة نشطة

واجمالي المتعافين 11318 حالة ، وارتفاع الوفيات لـ102 حالة .