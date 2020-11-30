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قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الاقصى

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:36 - 30 نوفمبر 2020
قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الاقصى قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الاقصى
تقارير
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مصلى باب الرحمة في المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، وقامت بتصوير المصلين بداخله.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال اقتحموا مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى ونفذوا عمليات تصوير المصلين والمصلى من الداخل.

يشار إلى أن المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى ومنطقة مصلى باب الرحمة تتعرض لاستهداف ممنهج من قبل الاحتلال ومستوطنيه، بهدف السيطرة عليه.

وفي نهاية فبراير 2019، حقق المقدسيون انتصارًا بفتح مصلى باب الرحمة، بعد 16 عامًا من إغلاقه من قبل قوات الاحتلال، من خلال هبة شعبية أكدوا فيها أن المصلى جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك.

وتسعى سلطات الاحتلال باستمرار بشتى الوسائل والطرق لإعادة إغلاقه مرة أخرى، وتحويله لكنيسٍ يهودي عبر إبعاد المصلين والمرابطين عنه، في محاولةٍ لتفريغه وتنفيذ مخططاتها.

 

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