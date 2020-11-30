المنحة القطرية شهر 11 نوفمبر 2020 رابط الفحص للمستفيدين

رابط فحص المنحة القطرية عن شهر 11 نوفمبر 2020 ، وأكدت اللجنة القطرية أن موعد صرف المنحة القطرية نوفمبر يوم الخميس المقبل ، حيث يترقب مئات الالاف من المستفيدين من صرف المنحة نشر الرابط لتؤكد من وجود أسمائهم ضمن الكشف الجديد .

والأحد الموافق 29-11-2020 ، اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة برئاسة السفير القطري محمد العمادي أعلنت عن موعد صرف المنحة القطرية لتوزيع الـ 100 دولار ، فيما لم تنشر حتى الان وزارة الاتصالات المواصلات رابط الفحص .

وتصرف الدوحة أموال المنحة القطرية لنحو 100 ألف عائلة في غزة ، في إطار دعمهم بالخروج من أزمة الأوضاع المعيشية الصعبة التي خلفها الحصار الإسرائيلي منذ 14 عامًا على السكان ، حيثُ بلغت معدلات الفقر في القطاع أكثر من النصف والبطالة مثلها .

وفي جميع فروع البريد ، تصرف توزيع المنحة القطرية عن شهر نوفمبر 2020 ، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا .

وأكد السفير محمد العمادي، هذا الأسبوع ، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الخميس الموافق 03/12/2020 م.

وأوضح العمادي أن إجراءات السلامة المتخذة أثناء توزيع المنحة القطرية شهر 11 نوفمبر 2020 من اجل على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

وستتم توزيع المنحة القطرية بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، وفق العمادي .

ومن المتوقع خلال الساعات المقبلة أن تنشر وزارة الاتصالات والمعلومات رابط فحص المنحة القطرية شهر 11 نوفمبر 2020 لمعرفة أسماء المستفيدين من المنحة هذا الشهر .

وعند نشر رابط المنحة القطرية موقع فلسطين اليوم سيوفر لكم ذلك الرابط هنا حتى تتمكن جميع العائلات المستورة من فحص أسماءهم ، ويكون الفحص من خلال رقم الهوية وتاريخ الميلاد لكل مستفيد .

رابط فحص المنحة القطرية ال، 100 دولار شهر 11 نوفمبر 2020 (اضغط هنا )

لكن حتى الان كما نوهنا في الأعلى لم يتم نشر رابط فحص المنحة القطرية شهر 11 .

وفي هذه المقالة التي نشرها موقع فلسطين اليوم الاخباري وضعنا لكم موعد صرف المنحة القطرية شهر 11 نوفمبر 2020 ، وفق ما صرح به محمد العمادي ، وعليه سيتم توزيع أموال المنحة القطرية للأسر المستورة وفق الإجراءات الوقائية والسلامة ضد فيروس كورونا .

السفير محمد العمادي، أكد اليوم أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الخميس الموافق 03/12/2020 م.

وأوضح العمادي أن إجراءات السلامة المتخذة أثناء توزيع المنحة القطرية شهر 11 نوفمبر 2020 من اجل على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

وستتم توزيع المنحة القطرية بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، وفق العمادي .

ومن المتوقع خلال الساعات المقبلة أن تنشر وزارة الاتصالات والمعلومات رابط فحص المنحة القطرية شهر 11 نوفمبر 2020 لمعرفة أسماء المستفيدين من المنحة هذا الشهر .

وعند نشر رابط المنحة القطرية موقع فلسطين اليوم سيوفر لكم ذلك الرابط هنا حتى تتمكن جميع العائلات المستورة من فحص أسماءهم ، ويكون الفحص من خلال رقم الهوية وتاريخ الميلاد لكل مستفيد .

وبدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بصرف المنحة القطرية منذ عام 2020 ، بناءً على ما تم الاتفاق عليه في حوارات مصر المعروفة باسم التفاهمات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي من أجل ضمان استمرار الهدوء مقابل تعهد الاحتلال بإدخال تلك الأموال مع توفير تسهيلات تضمن بناء المشاريع وتطوير البنية التحية وغيره .

وفي آخر أشهر من صرف المنحة القطرية زادت الدوحة من اعداد المستفيدين من الاسر الفقيرة من تلك المنحة حيثُ وصلت لما يقارب الـ 100 ألف مستفيد .