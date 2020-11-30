"خوان لابورتا" يعلن رسمياً ترشحه لرئاسة برشلونة

أعلن "خوان لابورتا" رئيس نادى برشلونة الإسباني اليوم الاثنين، بشكل رسمي الترشح في انتخابات رئاسة منتخب البارشا، حيث تقدم بأوراق ترشحه لرئاسة النادى الكتالونى من جديد.

وكان "لابورتا" قد شغل منصب رئيس برشلونة الإسباني، خلال الفترة من 2003 وحتى 2010، وقرر الترشح في الانتخابات المقبلة، لتولى حقبة جديدة.

وقال في مؤتمر صحفي: "نحن نحب برشلونة، نحن نحب هذا النادي على مختلف القطاعات، وواضحون أيضًا أننا نريد أن نجلب الأمل لكثير من الأعضاء والجماهير، خاصة في أوقات الوباء الحالية".

وأكد "لابورتا" أنه يسعى إلى إعادة الفرحة في نفس جماهير برشلونة، بإستعادة أمجاد الماضى، والتي تحققت منذ سنوات.

أضاف : "سنعمل على إعادة هيمنتنا في بطولة دوري ابطال اوروبا، التي ستكون هدفنا في كل موسم".

و علق "لابورتا" بخصوص اللاعب ليونيل ميسي: "لا أحد يستطيع التشكيك في حب ميسي تجاه برشلونة، لم اتحدث معه حتى الان، علاقتنا مليئة بالإحترام".

وتعد هذه المرة هي السابعة التي يترشح فيها "لابورتا" للتواجد في مجلس إدارة برشلونة، كان آخرها التنافس على مقعد الرئيس في عام 2014 وخسرها أمام "بارتوميو".