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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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تربية بيت لحم تغلق 3 مدارس بسبب كورونا

  • فلسطين اليوم - الضفة
  • 17:51 - 30 نوفمبر 2020
كورونا في بيت لحم كورونا في بيت لحم
تقارير
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قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم مساء اليوم الاثنين، اغلاق 3 مدارس بسبب ظهور اصابات بفيروس كورونا.

وأوضحت المديرية بأنه تقرر اغلاق مدارس، ذكور الصديق الاساسية في قرية حوسان غرب بيت لحم حتى نهاية الاسبوع الجاري، بعد اصابة ثلاثة معلمين، وبنات بيت جالا الثانوية لمدة 48 ساعة، بسبب اصابة معلمة وأربع طالبات، وروابي القدس الثانوية في بلدة العبيدية شرقا لمدة 48 ساعة بعد اصابة معلمة وطالبتين.

ونوهت المديرية أن هذا الاجراء يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.

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