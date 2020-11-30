قوات القمع "الاسرائيلية" تقتحم سجن "عسقلان" وتجري عمليات تفتيش

اقتحمت مجموعة من وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اليوم الاثنين قسم الأسرى في سجن "عسقلان"، والذي يقبع فيه قرابة "45" أسيراً، منهم أسرى مرضى.

وأوضح نادي الأسير، أن عملية التفتيش والتخريب داخل القسم استمرت حتى ساعات مساء اليوم.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي صعّدت ومنذ بداية العام الماضي من عمليات الاقتحام والتفتيش داخل أقسام الأسرى في سجون الاحتلال، حيث سُجلت أعنف عمليات الاقتحام في سجون "عوفر، والنقب، وريمون"، تحديداً منذ شباط العام الماضي واستمرت حتى العام الجاري، وكان آخرها في سجن "عوفر" الذي شهد أعنف الاقتحامات خلال العام الجاري.

تجدر الاشارة إلى أن عمليات الاقتحام تُشكل إحدى أبرز السياسات التنكيلية التي تستخدمها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى.