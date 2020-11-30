فلسطين تستلم الشحنة الثانية من المساعدات الطبية التركية

تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم الاثنين، الشحنة الثانية من المساعدات الطبية التركية، لمواجهة جائحة كورونا.

وحضر مراسم التسليم كلا من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزيرة الصحة د. مي الكيلة، والقنصل العام التركي لدى دولة فلسطين "أحمد رضا ديمي"ر، ومدير الوكالة التركية للتعاون والتنسيق في فلسطين "أحمد رفيق سيتينكايا".

أكد المالكي أن هذه المساعدات تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، وتضافر الجُهُود الدوليّة في مُواجَهة تداعيات الجائحة الصحّية والاقتصاديّة في العالم أجمع.

وأضاف أن هذه الشحنة مهمة لفلسطين، لتتضمنها أجهزة تنفس اصطناعي ومواد أخرى تساعد وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا.

ووجه المالكي شكر السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية لتركيا حُكُومةً وشعباً والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية مولود جاويش اوغلوا على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني، ما يعكس قوة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.