وزير الدفاع الايراني: ضاعفنا ميزانية البحث العملي كرد أولي على اغتيال زاده

أكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد أمير حاتمي، أن الشعب الايراني لن يترك أي جريمة أو اغتيال أو حماقة دون رد ومحاسبة.

وقال العميد حاتمي اليوم الاثنين خلال مراسم تشييع العالم الايراني البارز الشهيد محسن فخري زادة: "سنتابع الجناة حتى النهاية وليعلموا هؤلاء الجناة أنه ستتم محاسبتهم تنفيذا لأمر قائد الثورة الاسلامية".

ودعا حاتمي وزير الامن والقائد العام لحرس الثورة الاسلامية وقوات الامن ورئيس السلطة القضائية إلى متابعة اغتيال الشهيد فخري زاده مؤكدا انه ستتم متابعة الضالعين في هذه الجريمة ومخططيها لانزال العقوبة عليهم.

وقدم حاتمي الشكر لجميع الشعوب والحكومات التي اعربت عن استنكارها لهذه الجريمة من منطلق الشعور بالمسؤولية اما الحكومات والمنظمات التي امتنعت عن ذلك في المماشاة مع الارهابيين عليها أن تعلم أن المماشاة مع الارهابيين في هذه الجريمة البشعة ستزيد من خزيهم واذا لم تتخذ هذه الحكومات والمنظمات موقفا حازما استمرارا لمواقفها المزدوجة سترتد هذه الجريمة عليها عاجلا اما اجلا.

وعدد العميد حاتمي ميزات الشهيد فخري زاده وسماته الشخصية قائلًا: "إننا نودع اليوم شخص عاهد نفسه على الصمود وارتقى شهيدا وفاءا لعهده ونقدم التعازي والتهاني للشعب الايراني والناشطين في المجال العلمي والدفاعي والنووي في البلاد باستشهاده".

ولفت إلى أن شخصية الشهيد زاده أصبحت قدوة يحتذي بها جميع المجاهدين في سبيل الجهاد وفي جميع نواحي الحياة ولمواصلة مشواره العلمي وعلى الاعداء ان يعلموا ان هذه الجريمة ستكون اولى هزائمهم.

وتابع ان الاعداء يمتلكون الالاف من الاسلحة النووية ويحتفظون بها و ان الامريكان المجرمين والكيان الصهيوني يمتلكون الالاف ومئات من هذه الاسلحة متسائلا ما هو السبب وراء امتلاك هذه الاسلحة و حفظها؟

وشدد بالقول ان الشعب الايراني يتحلى بالحكمة والذكاء ويعرف أن الاسلحة النووية تمثل اكبر تهديد يحدق بالبشرية وان اولئك الذين يضحون بأنفسهم لمواجهة هذا التهديد سيكونوا اعزاء بين ابناء الشعب الايراني.

وشدد على ان ايران ماضية في مسار التقدم والاقتدار وان نهج الشهيد فخري زادة سيستمر باقتدار.

ولفت إلى أن أول قرار خلال اجتماع الحكومة الإيرانية يوم أمس كان بمضاعفة ميزانية مؤسسة البحث والتطوير التابعة لوزارة الدفاع.