استعدادات شعبية ورسمية في قطاع غزة لاستقبال قافلة « شريان الحياة »

ف لسطين اليوم-غزة

من المقرّر أن تصل اليوم الأحد (8/3) قافلة "شريان الحياة" البريطانية، التي انطلقت من بريطانيا إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، حيث سيجري لها استقبال رسمي وشعبي كبير.

وطالب المكتب الإعلامي للجنة الحكومية لكسر الحصار، السلطات المصرية بتسهيل مرور القافلة عبر معبر رفح، لتتمكَّن من إيصال مساعداتها إلى المتضرِّرين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة والحصار المتواصل في قطاع غزة.

وعبّر المكتب الإعلامي عن رفضه لكافة المحاولات الرامية لإدخال القافلة عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، داعيا أعضاء القافلة إلى التمسك بمواقفهم بالدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وكانت القافلة البريطانية قد اجتازت عدداً من الدول الأوروبية والعربية في طريقها إلى القطاع، وسط اهتمام شعبي وإعلامي كبيرين.