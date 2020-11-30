15 حالة وفاة و2062 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة في رام الله اليوم الاثنين تسجيل 15 حالة وفاة و2062 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 48 ساعة الماضية في كافة الاراضي الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الضفة الغربية سجلت 10 حالات وفاة و1314 اصابة جديدة، بينما قطاع غزة سجل 5 حالات وفاة و748 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وعن حالات التعافي أوضحت أن الضفة الغربية سجلت 703 حالات تعافي بينما سجل قطاع غزة 450 حالة تعافي.

وفي الوقت ذاته أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 78.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 21%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة في الضفة الغربية " نابلس (3)، جنين (1)، الخليل (2)، رام الله والبيرة (1)، طولكرم (3)“ و 5 حالات وفاة في قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت على النحو التالي: الخليل (24)، جنين (59)، نابلس (240)، طولكرم (49)، رام الله والبيرة (111)، طوباس (40)، سلفيت (24)، قلقيلية (19)، أريحا والأغوار (7)، بيت لحم (130)، قطاع غزة (450).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (236)، نابلس (318)، بيت لحم (134)، قلقيلية (52)، رام الله والبيرة (176)، جنين (149)، أريحا والأغوار (13)، سلفيت (38)، طولكرم (109)، طوباس (48)، ضواحي القدس (41)، قطاع غزة (748).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 66 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 12 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص