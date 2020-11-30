بالفرشاة والقلم ألاء الخطيب تطمح في الوصول إلى الاحترافية

بشغفها الكبير المليء بحب الرسم تتألق الفنانة ألاء الخطيب(26 عاماً) في فنون الرسم المختلفة لتبدع في تجسيد الشخصيات المختلفة بتفاصيلها الدقيقة لتشق طريقها نحو النور في الوصول إلى الاحترافية.

كافحت ألاء على تطوير موهبتها فمنذ صغرها كان لديها حب كبير لفن الرسم، فكانت تقضي معظم أوقات فراغها في رسم اللوحات.

من خلال متابعتها لمواقع الإنترنت ومشاهدة فيديوهات متخصصة عن الرسم، طورت ألاء موهبتها وعملت على اختيار أسلوب خاص بها.

بعدما أنهت دراستها الجامعية استطاعت ألاء التعمق بشكل أكثر في حب طفولتها فأجمل أوقاتها عندما كانت تمسك بقلمها وتبدأ بالرسم؛ لتخرج ما بداخلها من شغف وإبداع.

حصلت آلاء على الدعم الكافي من الأهل والأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي مما حفزها على مواصلة المشوار في فن الرسم والوصول إلى الاحترافية.

صعوبات عدة واجهت آلاء أثناء طريقها فن الرسم ك عدم قدرتها على توفير أدوات الرسم بسبب غلاء أسعارهم وقلة تواجدهم داخل القطاع.

إنجازاتها في عالم الرسم قالت آلاء :"شاركت في العديد من المعارض الفنية، كما شاركت برسم لوحات بمقاس كبير على قماش في عدة احتفالات تخرج في جامعة الأقصى، ورسمت لعدد من الكتب".

تنصح آلاء كل من يقبل على هذا العالم، بالتدريب والممارسة؛ لأنهما سر النجاح، وأن الاحتراف لا ياتي من ليلة و ضحاها، لذلك على كل شخص أن يصنع لنفسه أسلوبا يسير عليه ولا يتقيد بما يراه.

تتمنى آلاء في إقامة معرضها الخاص لها لتتمكن فيه من عرض جميع أعمالها، وأقامة معهد لتعليم الفنون في قطاع غزة.







