ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

بالفرشاة والقلم ألاء الخطيب تطمح في الوصول إلى الاحترافية

  • فلسطين اليوم - عمار الجمالي - غزة
  • 13:41 - 30 نوفمبر 2020
بالفرشاة والقلم ألاء الخطيب تطمح في الوصول إلى الاحترافية بالفرشاة والقلم ألاء الخطيب تطمح في الوصول إلى الاحترافية
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

بشغفها الكبير المليء بحب الرسم تتألق الفنانة  ألاء الخطيب(26 عاماً) في فنون الرسم المختلفة لتبدع في تجسيد الشخصيات المختلفة بتفاصيلها الدقيقة لتشق طريقها نحو النور في الوصول إلى الاحترافية.

كافحت ألاء على تطوير موهبتها  فمنذ صغرها كان لديها حب كبير لفن الرسم، فكانت تقضي معظم أوقات فراغها في رسم اللوحات.

من خلال متابعتها لمواقع الإنترنت ومشاهدة فيديوهات متخصصة عن الرسم، طورت ألاء موهبتها وعملت على اختيار أسلوب خاص بها.

بعدما أنهت دراستها الجامعية استطاعت ألاء التعمق بشكل أكثر في حب طفولتها  فأجمل أوقاتها عندما كانت تمسك بقلمها وتبدأ بالرسم؛ لتخرج ما بداخلها من شغف وإبداع.

حصلت آلاء على الدعم الكافي من الأهل والأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي مما حفزها على مواصلة المشوار في فن الرسم والوصول إلى الاحترافية.

صعوبات عدة واجهت آلاء أثناء طريقها فن الرسم ك عدم قدرتها على توفير أدوات الرسم بسبب غلاء أسعارهم وقلة تواجدهم داخل القطاع.

إنجازاتها في عالم الرسم قالت آلاء :"شاركت في العديد من المعارض الفنية، كما شاركت برسم لوحات بمقاس كبير على قماش في عدة احتفالات تخرج في جامعة الأقصى، ورسمت لعدد من الكتب".

تنصح آلاء كل من يقبل على هذا العالم، بالتدريب والممارسة؛ لأنهما سر النجاح، وأن الاحتراف لا ياتي من ليلة و ضحاها، لذلك على كل شخص أن يصنع لنفسه أسلوبا يسير عليه ولا يتقيد  بما يراه.

تتمنى آلاء في إقامة معرضها الخاص لها لتتمكن فيه من عرض جميع أعمالها، وأقامة معهد لتعليم الفنون في قطاع غزة.

127227999_219199799624743_4648264117546943772_n
128061137_399475827841772_6518313322904074936_n
127228551_3150423371850882_5851925032611666371_n
 

الأكثر مشاهدة

متعلقات