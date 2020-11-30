بالفرشاة والقلم ألاء الخطيب تطمح في الوصول إلى الاحترافية

بشغفها الكبير المليء بحب الرسم تتألق الفنانة ألاء الخطيب(26 عاماً) في فنون الرسم المختلفة لتبدع في تجسيد الشخصيات المختلفة بتفاصيلها الدقيقة لتشق طريقها نحو النور في الوصول إلى الاحترافية.
كافحت ألاء على تطوير موهبتها فمنذ صغرها كان لديها حب كبير لفن الرسم، فكانت تقضي معظم أوقات فراغها في رسم اللوحات.
من خلال متابعتها لمواقع الإنترنت ومشاهدة فيديوهات متخصصة عن الرسم، طورت ألاء موهبتها وعملت على اختيار أسلوب خاص بها.
بعدما أنهت دراستها الجامعية استطاعت ألاء التعمق بشكل أكثر في حب طفولتها فأجمل أوقاتها عندما كانت تمسك بقلمها وتبدأ بالرسم؛ لتخرج ما بداخلها من شغف وإبداع.
حصلت آلاء على الدعم الكافي من الأهل والأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي مما حفزها على مواصلة المشوار في فن الرسم والوصول إلى الاحترافية.
صعوبات عدة واجهت آلاء أثناء طريقها فن الرسم ك عدم قدرتها على توفير أدوات الرسم بسبب غلاء أسعارهم وقلة تواجدهم داخل القطاع.
إنجازاتها في عالم الرسم قالت آلاء :"شاركت في العديد من المعارض الفنية، كما شاركت برسم لوحات بمقاس كبير على قماش في عدة احتفالات تخرج في جامعة الأقصى، ورسمت لعدد من الكتب".
تنصح آلاء كل من يقبل على هذا العالم، بالتدريب والممارسة؛ لأنهما سر النجاح، وأن الاحتراف لا ياتي من ليلة و ضحاها، لذلك على كل شخص أن يصنع لنفسه أسلوبا يسير عليه ولا يتقيد بما يراه.
تتمنى آلاء في إقامة معرضها الخاص لها لتتمكن فيه من عرض جميع أعمالها، وأقامة معهد لتعليم الفنون في قطاع غزة.