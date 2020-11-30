الرئيس السيسي يؤكد لعباس: موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية وحقوقه المشروعة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزين 1967

وأوضح السيسي في خلال اجتماع مشترك مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في القاهرة، أن مصر ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى نيل حقوقه المشروعة واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.

أما رئيس السلطة محمود عباس فقد أشاد بموقف جمهورية مصر العربية ودورها في دعم حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، وأهمية الاستمرار بالسعي نحو تحقيق السلام العادل والشامل.