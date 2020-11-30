لايوجد قرار نهائي: اشتيه يطمئن الموظفين بشأن مستحقاتهم: لانريد استباق الأمور

لم يصدر تصريح واضح وصريح من رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الاثنين 30/11/2020، بشأن أموال المقاصة التي تقرر تسليمها للسلطة الفلسطينية بعد الإعلان عن عودة العلاقات بين الجانبين، مقتطع منها 600 مليون شيكل قيمة رواتب الشهداء والأسرى.

فبعد الاتفاق على تسليم أموال المقاصة، خرج الإعلام العبري بالحديث عن نية الاحتلال خصم ماقيمته 600 مليون شيكل قيمة رواتب الشهداء والأسرى، وهو ما أثار تساؤلات عدة حول ما إذا كان السلطة سترفض الأموال كاملةً.

اشتيه وفي مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية لمجلس الوزراء، قال :"إن فريقاً فنياً من وزارة المالية يتابع مستحقاتنا لدى الاحتلال، وأن الحكومة لا تتعاطى مع ما ينشر عبر وسائل الإعلام.

وأضاف اشتية "لا نريد استباق الأمور ولكن أوكد أن أموالنا هي حق لشعبنا، ورواتبكم حق لكم وسوف تأخذون كل ما هو لكم، صبرتم أشهر ولم يبقى إلا القليل ليتضح لنا كل شيء".

وتابع: "سنواصل الإجراءات لمواجهة كورونا وفق البرنامج المعلن عنه سابقا، بالإغلاق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا وحتى نهاية الأسبوع مع اغلاق كامل يومي الجمعة والسبت القادمين لكسر سلسلة الوباء".

كما أعرب عن آماله أن "تؤكد حماس نفيها لوثيقة انتشرت عبر وسائل الإعلام، تحظر فيها الحركة إدخال منتجات شركات وطنية في مجال الألبان من المحافظات الشمالية إلى الجنوبية بدعوى الحرص على المنتج الوطني".