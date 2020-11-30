الأوقاف الإسلامية: الاحتلال يعمد لتغيير طابع المدينة المقدسة وتهويدها

أكد رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، اليوم الاثنين 30/11/2020، أن اعتداء سلطات الاحتلال على مقبرة اليوسفية التي تضم قبورًا ونُصُبا تذكارية لشهداء قضوا في حرب عام 67، وهدم الدرج فيها، مرفوض تماماً.

واعتبر سلهب في تصريح صحفي، أنه لا يمكن القبول بالاعتداء ولا يمكن أن تقبل به أي شريعة في العالم، عدا شريعة الغاب التي ينتهجها الاحتلال تجاه القدس وأهلها.

وأوضح سلهب، أن الاحتلال الاسرائيلي يعمد الى تغيير طابع المدينة المقدسة وتهويدها، من اقتطاع للأراضي، وهدم للبيوت، وتهويد للمقدسات الاسلامية والمسيحية في المدينة.

وأشار سلهب إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة الاوقاف في سبيل التصدي والوقوف في وجه هذه السياسات التي تسعى لتضييق الخناق اكثر على المقدسيين.