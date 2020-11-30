ما السبب الذي سيدفع الجهات الحكومية لإغلاق قطاع غزة ..؟

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف اليوم الاثنين 30/11/2020، أن قرار إغلاق قطاع غزة على خلفية "فيروس كورونا" موجود وحاضر لدى خلية الأزمة، ويمكن أن تصل إليه الحكومة بمؤشرات واضحة تحدثت عنها وزارة الصحة سابقاً.

وقال معروف في حديث لإذاعة صوت الأقصى:" حتى اللحظة لم يتم اتخاذ قرار الإغلاق ولم يتم مناقشة أي تفاصيل بالخصوص، والأمر مرهون بشكل أساسي بدق وزارة الصحة ناقوس الخطر والحديث عن الدخول في مؤشر يشكل تهديد على قدرة المنظومة الصحية في التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى رعاية وعناية.

وجدد معروف، تحذيره من خطورة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي خاصة، موضحاً أن هناك جهات تسعى دائماً لإحداث حالة من البلبلة والتوتر.

وأضاف معروف:"وزارة الصحة تسعى جاهدة لرفع قدراتها وإمكانياتها فيما يخص الاستعدادات سواء لحالات العناية المركزة أو عدد وحدات الأكسجين وعدد الأسرة للتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى عناية طبية".

ولفت معروف إلى أن هناك من يسعى للشهرة حتى لو كان على حساب الإضرار بالمجتمع، وهناك من له أهداف وأبعاد أمنية واضحة، وهناك من لا يدرك تبعات ما يقدم عليه من تداول هذه الإشاعات.

وتابع: "كان لدينا على مدار شهور طويلة إجراءات في موضوع التوعية والتثقيف، ونقول إن الجمهور والمجتمع جزء من حالة علاج هذه الظاهرة السلبية، بالاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات وهي معروفة. "

وأوضح أن هناك المسار القانوني المرتبط بالمتابعة لكل من يؤلف وينشر هذه الإشاعات وهم شركاء في الجريمة، ويتم تزويد النيابة العامة بشكل دائم بأسماء الصفحات والحسابات التي تقوم بترويج الشائعات.