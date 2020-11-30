اسعار الخضروات والفواكه والدواجن في غزة اليوم الاثنين

= تشهد اسعار الخضروات الفواكه في قطاع غزة اليوم الاثنين 30 /11/2020استقراراً وخاصة في ظل تساقط الامطار ، وقطف الخضروات الشتوية ، وسط تذبذب لسعر البندورة، في ظل مراقبة واسعة من قبل وزارة الزراعة والاقتصاد خشية استغلال التجار في ظل انتشار فيروس كورونا .

اسعار الخضروات اليوم الاثنين 30/11/2020

لبندورة: 1 ك = 2.5 – 3 شيكل

خيار: 5 – 6 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 1ك = 3.5 شيكل

بطاطا: 5 ك = 10 شيكل

بطاطا بلدية: 1ك = 3.5 – 4 شيكل

السبانخ: 1 ك = 2 شيكل

سلق: 1 ك = 1.5 شيكل

ملوخية رفحاوية: 1ك = 2 شيكل

فاصوليا خضرا: 1ك = 6 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 3 شيكل

بصل أحمر: 1ك = 4 شيكل

باذنجان: 1ك = 2 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 3 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 شيكل

بطاطا حلوة: 5 – 6 ك = 10 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة: 2 – 3 شيكل

ملفوف: 3 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون: 5 ك = 10 شيكل

بامية: 1ك = 12 شيكل

بنجر: 1ك = 4 شيكل

قرع بلدي: 1ك = 4 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل

فجل: 3 رأس: 1 شيكل

جرادة: 1 شيكل

بقدونس: 1 شيكل

نعنع: 1 شيكل

اسعار الفواكه في غزة اليوم الاثنين 30/11/2020

ثانيًا: أسعار الفواكه:

موز: 4 -5 ك = 10 شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

أجاص: 1 ك = 3 – 4 شيكل

بوملي (حبة) = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 4 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 4 – 5 ك = 10 شيكل

كاكا (فرسمونة): 3 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 6.5 شيكل

كيوي: 1ك = 6 شيكل

رمان: 1ك = 3 شيكل

فقوس: 1ك = 2.5 شيكل

قشطة: 1ك = 15 شيكل

فراولة: 1ك = 14 شيك

اسعار الدجاج في غزة اليوم الاثنين 30/11/2020

بيض: 10

دجاج: 9

لحمة: 36