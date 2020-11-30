ما حقيقة وجود مرضى مصابين "بكورونا" ملقين في ممرات المشافي بالضفة..وزيرة الصحة ترد!

أكدت وزيرة الصحة برام الله د. مي كيلة اليوم الاثنين 30/11/2020 أن نسبة المصابين بكورونا أصبحت أكثر من المتعافين ، حيث بلغت أعداد الوفيات بالأمس 16 حالة وفاة و1927، وكانت الأعداد مقسمة بين 957 مصاباً في المناطق الشمالية و 738 مصاباً في المناطق الجنوبية و 232 مصاباً من داخل أسوار القدس، بينهم 67 مريض في العناية 12 منهم حالته خطيرة.

وبشأن الحديث عن وجود مرضى مصابين بكورونا ملقين في ممرات المشافى في الضفة نظراً للأعداد الكبيرة ، ردت الوزيرة، أن ارتفاع أعداد الإصابات يحمل مؤشر خطير ، كون أن الحالات المصابة بكورونا والتي تحتاج إلى مشافي زادت ، موضحةً أن المشافي في السابق كانت تستقبل من 10-15 حالة ، أما الآن فهناك 1700 حالة بحاجة إلى مستشفى ورعاية .

وقالت:"بالرغم من ارتفاع أعداد الإصابات إلى أن الجهاز الصحي لازال قادراً على التحمل ، موضحةً أن كل العالم يعاني من نقص الطواقم الطبية في ظل ارتفاع اعداد المصابين بكورونا

وتابعت:"بالرغم من فتحنا مراكز الرعاية الصحية إلا أن الأعداد في تزايد"، رافضةً التضخيم في تداول الأخبار .

وبشأن المتوفين ، قالت:"إن جميع الذي يتوفون خلال هذه الأيام هم من أصحاب الأمراض المزمنة ".

وبشأن لقاح الانفلونزا الموسمية بينت أنه سيصل اليوم طعم الإنفلونزا إلى الميناء، معربةً عن أملها أن توزع مطلع الأسبوع القادم.