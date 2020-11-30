أحدث رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار شهر أكتوبر 2020- أسماء المستفيدين

رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار شهر أكتوبر 2020، هو أكثر ما يبحث عنه المواطنون خاصةً مع الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة التي تنتظر صرفها بداية كل شهر وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار شهر أكتوبر 2020 مع موعد صرفها وفق ما يتم الإعلان عنه من قطر.

ويأتي صرف المنحة القطرية الـ100 دولار شهر أكتوبر 2020، بعد أن تعهدت قطر بصرف أموال المنحة لنحو 100 ألف عائلة بواقع 100 دولار لكل عائلة بالإضافة إلى تمويل مشاريع وبنية تحتية وذلك منذ عام 2018 .

موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار شهر أكتوبر 2020

وتقدم لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أدناه رابط فحص المنحة القطرية للتأكد من أسماء المستفيدين من خلال رقم الهوية وتاريخ الميلاد. رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار شهر أكتوبر 2020.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، صرفت المساعدات النقدية للأسر المتعففة ضمن المنحة القطرية ، لـ 100 ألف أسرة مستورة في 4/11/2020 عن الشهر الماضي .

وقال السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مساء اليوم الأحد، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار شهر أكتوبر 2020، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الخميس الموافق 03/12/2020 م.

رابط المنحة القطرية شهر أكتوبر

وأوضح السفير العمادي أن 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة ستستفيد من المساعدة النقدية، بواقع 100 $ لكل عائلة. رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار شهر أكتوبر 2020

وشدد العمادي على أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار شهر أكتوبر 2020، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

رابط المنحة القطرية شهر 10

وأكد عملية التوزيع ستتم بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل تفشي وانتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.

رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار شهر أكتوبر 2020 اضغط هنــــــــــــــــــــا

ملاحظة: سيتم تفعيل رابط فحص المنحة القطرية قبيل خلال الأيام المقبلة قبيل موعد الصرف في فروع البريد، وسيعلن لكم موقع فلسطين اليوم" في حال تفعيل الرابط بشكل مباشر فور تأكيد تفعليه.