نتنياهو سيزور القاهرة قريباً ..و ولقاء قمة بين عباس و السيسي اليوم

أكدت صحيفة معاريف اليوم الأثنين 30/11/2020 ، ان رئيس وزراء الاحتلال "الاسرائيلي"بنيامين نتنياهو سيزور القاهرة قريباً في زيارة رسمية للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

وتأني انباء زيارة نتنياهو للقاهرة بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها رئيس السلطة محمود عباس للقاهرة لبحث مستجدات القضية الفلسطينية.

وقال دياب اللوح سفير فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية انه من المقرر ان " تلتئم قمة بين عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه".

وكان عباس بحث فور وصوله للقاهرة، مستجدات القضية الفلسطينية، في لقاءين منفصلين مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

ويرافق رئيس السلطة، في أولى رحلاته الخارجية منذ بداية العام الحالي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.