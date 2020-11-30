سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الأثنين 30/11/2020_انخفاض متواصل

يواصل سعر صرف الدولار الامريكي في لبنان التراجع اليوم الأحد 29/11/2020 ، في السوق السوداء ليسجّل “8200 – 8250” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي بعد أن كانت تسعيرته “8230 – 8280” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وسجل سعر صرف الدولار، مساء أمس الجمعة، في السوق السوداء، 8250 ليرة لبنانية للمبيع مقابل 8300 ليرة لبنانية للشراء.

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 28 و29/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.