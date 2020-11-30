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^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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غير قانونية

الحكومة : نرفض أي اقتطاعات من أموال المقاصة ولن نقبل بها

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 00:22 - 30 نوفمبر 2020
ابراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله.PNG ابراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله.PNG
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أعرب مجلس الوزراء عن رفضه لأي اقتطاعات من أموال المقاصة، وذلك تعقيبا على الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت فيها عن قرار الكابينت "الإسرائيلي" اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال المقاصة هي قيمة مستحقات أسر الشهداء والجرحى.

واعتبر مجلس الوزراء في تصريح للمتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم الليلة، أن تلك الاقتطاعات غير قانونية وأن الحكومة لن تقبل بها وستبقى وفية لأسر الشهداء والجرحى.

وكان الكابينت الإسرائيلي، قد أعلن مساء أمس الأحد، عن مصادقته على نقل 2.5 مليار شيكل من أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، كما قرر خصم 600 مليون شيكل.

فيما أعلن موقع "والا العبري"، بأن الكابينت وافق على تحويل 2,5 مليار شيكل من أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بعد 6 أشهر رفضت خلالها السلطة قبول الأموال.

وأشار إلى أنه تقرر أيضا خصم مبلغ 600 مليون شيكل إضافي تعويضا عن المدفوعات التي دفعتها السلطة للأسرى في العام الماضي

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