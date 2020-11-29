تشيلسي ضد توتنهام..

أعلن كلا من "فرانك لامبارد" و"جوزيه مورينيو"، المديران الفنيان، لفريقى تشيلسي وتوتنهام اليوم الاحد، عن التشكيل الرسمي لمواجهة الديربى، التي سوف تجمعهما في السادسة والنصف من مساء اليوم، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويقود النجم المغربى "حكيم زياش" هجوم تشيلسي، في مباراة الليلة، بجانب الثنائي "تيمو فيرنر" و"إبراهام"، في المقابل يتصدر الثنائي "هارى كين" والكورى الجنوبى "سون"، هجوم فريق توتنهام.

ويحتل تشيلسى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 18 نقطة، فيما يحتل توتنهام الوصافة برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول المتصدر الذى تعادل أمس السبت مع مضيفه برايتون 1-1.

ويسعى السبيرز بقيادة المدير الفنى "جوزيه مورينيو"، إلى مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز فى لقاء اليوم، من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب "البريميرليج".

وكان "توتنهام" حقق فوزا سهلا مؤخرا على ضيفه" لودوجوريتس رازجراد" البلغارى، بأربعة أهداف دون مقابل، بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة العاشرة للدورى الأوروبى "يوروباليج".

ويبدأ تشيلسي اللقاء، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميندى

الدفاع: جيمس ، زوما ، سيلفا ، تشيلويل

الوسط: كانتى ، كوفاسيتش ، مونت

الهجوم: زياش ، إبراهام ، فيرنر

في المقابل يدخل توتنهام المباراة، بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: لوريس

الدفاع: أورييه ، رودون ، داير ، ريجيلون

الوسط: هويبرج ، سيسوكو ، ندومبيلى

الهجوم: بيرجوين ، سون ، كين