زوجا الباندا العملاقة يعودان إلى الصين لنقص الخيزران في كندا

عاد اثنان من حيوانات الباندا العملاقة، اليوم الأحد، إلى موطنهما جنوب غربي الصين قبل انتهاء فترة إقامتهما المقررة في حديقة حيوان كندية.

وجاءت عودة زوجا الباندا "دا ماو" و"إر شون" المبكرة إثر تسبب جائحة كورونا في تعطيل إمدادات الخيزران التي تتغذى عليها حيوانات الباندا.

ووصلت رحلتهما المستأجرة إلى مدينة "تشنغدو" حاضرة مقاطعة "سيتشوان" في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد للخضوع للحجر الصحي، حسبما أعلنت قاعدة تشنغدو لأبحاث تربية الباندا العملاقة.

وقالت حديقة حيوان "كالجاري" الكندية في وقت سابق من العام الجاري، والتي أعيد الزوجان منها، إن قيود السفر بسبب مرض "كوفيد-19" جعلت من الصعب نقل الخيزران لإطعام الباندا، وبعد مفاوضات اتفق الجانبان الكندي والصيني على إعادة زوجي الباندا إلى الصين قبل الموعد المحدد.

ويذكر انه وصل زوجا الباندا إلى كندا في عام 2013 كجزء من اتفاقية مدتها 10 سنوات بين كندا والصين بشأن حماية الحيوان والبحث في هذا الشأن.