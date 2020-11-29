تشييع جثمان الشهيد نور شقير في القدس المحتلة

شيع المواطنون في مدينة القدس المحتلة الليلة جثمان الشهيد المقدسي نور جمال شقير الذي كان محتجزاً لدى الاحتلال منذ عدة أيام.

ووضع الاحتلال شروطاً مقيدة لتسليم جثمان الشهيد شقير حيث شيع مباشرة من مستشفى المقاصد الى مقبرة باب الرحمة شرق المسجد الأقصى.

واشترطت قوات الاحتلال مشاركة 30 شخصا في الجنازة، و20 شخصا بدخول المقبرة وعدم رفع الأعلام أو الرايات أو ترديد الهتافات خلال الجنازة، والتوقيع على كفالة مالية قيمتها 10 آلاف شيقل.

لكن عشرات المواطنين تجمعوا في محيط مقبرة باب الرحمة وباب الاسباط ومستشفى المقاصد لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الشهيد وأداء صلاة الجنازة ثم المشاركة في تشييع جثمانه وسط التكبيرات والهتافات الغاضبة.

وأوضح المحامي المقدسي محمد محمود أن وحدة التحقيق في قوات الاحتلال "ماحش"، أنهت التحقيقات الأولية حول ظروف إطلاق النار على الشاب نور شقير، لافتا إلى أن تسليم جثمان الشهيد يدل أنه أعدم دون سبب، وينفي الادعاءات بمحاولته تنفيذ أي عملية.

واستشهد الشاب المقدسي نور جمال شقير (37 عاماً) من سكان حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك يوم الأربعاء الماضي، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال على حاجز الزعيم.

وكان جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على المركبة التي يستقلها الشاب شقير بزعم محاولة تنفيذه عملية دهس على الحاجز.

ونقل شهود العيان آنذاك أن جنود الاحتلال لم يسمحوا لأحد الاقتراب من شقير بعد إصابته، وأغلقوا الحاجز مباشرة، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المكان.

ووفق الإحصائيات، فان الاحتلال يحتجز جثامين حوالي (253) شهيدًا في "مقابر الأرقام"، أقدمهم أنيس دولة أحد القادة العسكريين في القوات المسلحة الثورية، التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والمحتجز منذ العام 1980.

وإمعانا في جريمته فإن الاحتلال يرفض الاعتراف بمصير (68) مفقوداً، أو الكشف عن أماكن وجودهم.

وبحسب معطيات فلسطينية، فإن قوات الاحتلال احتجزت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015 جثامين أكثر من (250) فلسطينياً استشهدوا أو أعدموا ميدانياً برصاص قوات الاحتلال، وأفرجت عن غالبيتهم لاحقا.

وحتى يومنا هذا تستمر حكومة الاحتلال في احتجاز لجثامين (63) شهيدًا؛ بدعوى استخدامها للتفاوض في صفقة تبادل أسرى محتملة مع المقاومة الفلسطينية.





